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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النيابة الإدارية تكشف تفاصيل قرار إنجاز التحقيقات في قضايا التعدي على أراضي الدولة

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن رئيس النيابة الإدارية وجه بإنجاز التحقيقات في قضايا التعدي على أراضي الدولة والنهر، مشيرا إلى أن هذا الأمر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع التعديات على أراضي الدولة ونهر النيل.

 

وأضاف المستشار محمد سمير، في مداخلة هاتفية الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، بوجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.


وتابع المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن إنهاء هذا الأمر حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالاً بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

فيما وجه المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع التأكيد على وجوب إحالة جميع من تثبت التحقيقات مسئوليتهم إلى المحاكمة العاجلة.


وأكدت النيابة الإدارية أن هذا القرار يأتى اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيلاً لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.

 

محمد سمير النيابة الإدارية اراضي الدولة قضايا التعدي نهر النيل

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