محافظ الشرقية: إزالة 80% من التعديات على الأراضي والمصارف في المحافظة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن ملف الإزالات و التعديات ملف كبير جداً و أنه يتم العمل علية من فترة كبيرة، لأن حجم التعديات على حرم الرى أو الزراعة أو بعض أراضي الأوقاف و الأثار و أملاك الدولة عدد كبير جداً .

وأضاف ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة" من مصر"، أن عدد التعديات من 2011 حتى الأن على أملاك الرى 43 ألف حالة ، مضيفاً أنهم كانو التعدي علي 4 مليون متر مربع علي أراضي الري ،مؤكداً أنه تم إزالة 36 ألف حالة من هذه الحالات بنسبة حوالي 80%، ومتبقي حوالي 900 ألف متر .

وتابع:" بالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية و المصارف في المحافظة، تم أزالة 80 ألف حالة وجاري العمل على الاراضي الباقية، موضحاً أنه تم التصالح في مخالفات البناء مع عدد كبير من المواطنين.