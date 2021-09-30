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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسؤول فاسد.. طالبان تعتقل نائبا في البرلمان الأفغاني السابق

النائب الأفغاني السابق
النائب الأفغاني السابق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر اعتقال حركة طالبان، نائبًا في البرلمان الأفغاني السابق، يدعى جول مجاهد، حيث بدا مربوطُا من يديه ومحتجزًا في سيارة مكشوفة.

وحسب ما ذكره رواد أفغان بموقع "تويتر"، ألقت حركة طالبان على النائب الأفغاغني السابق، جول مجاهد، والذي كان يعرف بأنه فاسد وسيئ السمعة.

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ويعتبر مجاهد من مواليد كابول، وظل قائداً للمتطرفين تحت حكم حكمتيار، وفي السنوات العشرين الأخيرة كان مشغولاً بالاستيلاء على الأراضي وغيرها من الأعمال غير القانونية.

من جانب آخر، أعلنت حركة طالبان التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان، عن إطلاق قواتها عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت وكالة "خاما برس" الأفغانية، أن العملية التي أعلن مسؤولون في طالبان عن شنها تشمل ولايتي كابول وننكرهار.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي بعد شن "داعش" سلسلة هجمات على قوات طالبان في ننكرهار.

وتعهدت حركة طالبان بعد سيطرتها أفغانستان بمحاربة الإرهاب، غير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي حذر أمس من أن الحركة لم تقطع بعد علاقاتها مع تنظيم القاعدة.

كما حذّرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني.

وقالت طالبان في بيان على حسابها بموقع تويتر: ”الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة، بدولة قطر“.

وأضاف البيان: ”نناشد جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية.. من أجل تجنب أي عواقب سلبية“.

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