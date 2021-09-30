بالكاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة هنا الزاهد، علي مشاركة متابعيها صور جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت هنا الزاهد في حديقة منزلها بإطلالة كاجوال، حازت علي إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.