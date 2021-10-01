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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما السنن المستحب فعلها يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

السنن التي يستحب
السنن التي يستحب فعلها يوم الجمعة

هناك الكثير من السنن النبوية التي يستحب للمؤمن فعلها والمحافظة عليها يوم الجمعة، حتى يستغله الاستغلال الأمثل.

 

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى عدد من السنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حيث إن لسنن الجمعة فضل كبير وسبب في الحصول على ثواب عظيم من الله، ومنها:

 

- قراءة سورة الكهف، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.


- الاغتسال والتطيب والتسوك بمعنى تنظيف الفم والأسنان بالسواك، فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد».

 

- تحرى ساعة الإجابة، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

- التبكير إلى المسجد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».


- كثرة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

- لبس أحسن الثياب.

- والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

فضل ذكر النبي 100 مرة يوم الجمعة

بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمفتي السابق للديار المصرية، فضل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.

 

واستشهد "جمعة" في بيان فضل ذكر النبي يوم الجمعة، من خلال منشور وضعه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقول الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه:" مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا ؟ ". 

 

كثرة الصلاة على النبي
طالب الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، جموع المسلمين بكثرة الصلاة وذكر النبي الكريم يوم الجمعة.

 

واستشهد الجفري عبر صفحته على "فيس بوك" بقوله تعالى"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :أَكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يوم الجمعةِ وليلةَ الجمعة فمن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللَّهُ عليْهِ عشرًا " اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ"

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