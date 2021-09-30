عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بضرورة غلق مصحات الإدمان غير المرخصة

النائبة عبلة الألفي
النائبة عبلة الألفي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة عبلة الألفي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة يتطلب ضرورة التصدى لها من خلال القانون.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحصول على ترخيص لمصحات الإدمان لابد أن يكون من خلال نقابة الأطباء وهيئة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة للتأكد من تقديم الخدمة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجب ان يتم غلق مصحات الإدمان غير المرخصة فى حالة عدم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،بشأن إنتشار مصحات الإدمان غير المرخصة .

وأوضحت" سعيد "أن الفترة القليلة الماضية شهدت تجاوزات كبيرة من فئات كبيرة من المواطنين غير مسؤولة ، و غير مؤهلة لتقديم الخدمات ، مطالبة  بضرورة بتشديد الرقابة على المصحات النفسية ، ودور الإدمان الغير مرخصة ، لما لها من نتائج سلبية وخطيرة تهدد حياة الأفراد والمجتمعات 

 وأشارت عضو صحة النواب إلى أن هذه المصحات تعتمد فلسفتها على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أنها غير مؤهلة لاستقبال المرضى، لافتة إلى أنه وبالرغم من ذلك ، الإقبال عليها مستمر في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التى توصف بالزهيدة مقارنة بالمصحات الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.

مصحات الإدمان غير المرخصة وزارة الصحة نقابة الأطباء هيئة العلاج الحر وزيرة الصحة والسكان

ترشيحاتنا

إكسبو دبي 2020.. حسين الجسمي يؤدي أغنية حي بالشهامة أمام المقصورة الملكية

مفتي الجمهورية: حياة كريمة باب من أبواب التعاون على البر

واشنطن تخلط الواقع بالأحلام.. تعليق روسيا على احتمالية وجود عسكري أمريكي بآسيا الوسطى

بالأسماء.. توزيع جوائز مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية الـ 25

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. داعية إسلامي يجيب

شاهد..إيران تكشف عن مدن صاروخية تحت الأرض تمتد على سواحل الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

هؤلاء ممنوعون من التطعيم بلقاح فايزر .. تفاصيل

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

إصابة 27 شخصا.. إخماد حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

فيديو

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ