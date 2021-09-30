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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتفاق التطبيع.. افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل بنهاية العام

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، سفارة بلاده في البحرين، بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي بين إسرائيل والبحرين برعاية أميركية.

 

وكتب لبيد في تغريدة "افتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني"

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البحرين.. مرسوم ملكي باعتماد اللغة الإنجليزية داخل المحاكم

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وأكد لبيد: "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

البحرين السفارة الاسرائيلية وزير الخارجية الإسرائيلي تطبيع العلاقات وزير الخارجية البحريني

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