بعد اتفاق التطبيع.. افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل بنهاية العام

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، سفارة بلاده في البحرين، بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي بين إسرائيل والبحرين برعاية أميركية.

وكتب لبيد في تغريدة "افتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني"



وأكد لبيد: "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.