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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد إسماعيل: الدولة استطاعت مواجهة الإرهاب وبناء والتنمية في وقت واحد

صدى البلد

قال عضو مجلس النواب السابق محمد إسماعيل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما تسلم رئاسة مصر، كانت مفككة أمنيا في البداية وكان الإرهاب يحاول غزو مصر من كل اتجاه، وقد شاهدنا التهديدات السابقة من قيادات الإخوان الإرهابية، لكن الدولة المصرية استطاعت مواجهة الإرهاب وبناء الدولة في ذات الوقت.

 

وأضاف محمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التنمية لا بد أن يواكبها وجود أمن، وبالتالي جذب أي مستثمر من الخارج صعب جدا في ظل ما كان يشاع من تعرض مصر لهجمات شرسة من الإرهاب، وبالتالي كان يجب على مصر أن تقوم بتنمية كبيرة جدا في البنية التحتية والإنسان المصري، وإعادة الأمن والأمان للشارع المصري.

 

وتابع، أنه من ضمن التنمية التي حدثت في مصر، هو إنشاء العاصمة الإدارية على مساحة 184 ألف فدان، وهي أكبر من مساحة سنغافورة، ويوجد بها أكبر مبنى رئاسة وأكبر برلمان، وكل الجهات الحكومية في مصر، بالإضافة للشمول المالي وغيرها.
 

مجلس النواب الإخوان الإرهابية الجهات الحكومية الرئيس عبدالفتاح السيسي البنية التحتية الدولة المصرية

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