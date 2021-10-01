عضو الشيوخ: المشروعات القومية تنفذ وفق أعلى معايير الجودة على مستوى العالم

قال النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن المشروعات القومية التي تتم على أرض مصر تنفذ طبقا لأعلى معايير الجودة على مستوى العالم، لافتا أن مصر في 2030 ستصبح بدون عشوائيات.

وأضاف النائب إيهاب زكريا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المؤسسات والمنظمات الدولية أشادت بما يتم تحقيقه على أرض مصر من إنجازات عملاقة في مختلف القطاعات والمجالات بشتى أنواعها، لافتا أن التنمية المستدامة قادرة على السيطرة الكاملة على التواجد المصري بقوة في سيناء، لافتا أن التطوير ورفع كفاءة البينة التحتية أحد العوامل في مواجهة التطرف و الإرهاب لتقويضه والقضاء عليه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، استقرار الأوضاع في سيناء أحد أهم العوامل الرئيسية لاستقرار الدولة، مشددا على أهمية تنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، مشيرا إلى أن هذه العوامل تأتي بالتوازي لتحقيق الاستقرار والتطوير المنشود.