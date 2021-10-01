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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

تمساح
تمساح

انتشر مقطع فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل أمريكي من ولاية فلوريدا أثناء محاولته اصطياد تمساح في منزله باستخدام سلة مهملات كبيرة.

 

في مقطع فيديو حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة ظهر رجل أمريكي يدعى «يوجين بوزي» عمره 26 عامًا وهو يدفع سلة المهملات المفتوحة باتجاه التمساح بينما استمر الحيوان في التراجع.

 

ركض بوزي وهو يدفع سلة المهملات بسرعة أكبر نحو التمساح حتى استقر بداخلها وسقط الغطاء على رأسه، ليجد نفسه جزئيًا داخل الصندوق.

 

استمر Bozzi في دفع السلة حتى أصبح التمساح داخل الحاوية بالكامل، ثم سحب الصندوق في وضع مستقيم وأمّن الغطاء لهتافات المتفرجين التي يمكن سماعها في الفيديو.

 

يقول بوزي أنه فوجئ بمدى ثقله السلة، فقد كان التمساح "قويًا حقًا" وأنه "شعر وكأن شخصًا يضرب رأسه في الواقع يحاول الخروج".

 

وأضاف بوزي أن التمساح هدأ في النهاية وتمكن من نقل سلة القمامة إلى بحيرة قريبة في فلوريدا وإطلاقه.

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