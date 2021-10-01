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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل في البراجيل بـ الجيزة و 8 سيارات إطفاء تحاول السيطرة عليه.. صور

محاولات للسيطرة على
محاولات للسيطرة على حريق في زرايب البراجيل

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ ٨ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق نشب داخل منطقة زرايب البراجيل بمركز أوسيم.

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في منطقة الزرايب بالبراجيل، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة السيطرة على الحريق.

 

وتحاول وحدات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق.

 

وتباشر الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، وفرق الأدلة الجنائية، تحرياتها لمعرفة سبب اشتعال النيران.

 

تحرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

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مركز اوسيم الحماية المدنية مساعد وزير الداخلية حريق خزان مياه

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