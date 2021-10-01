بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

قامت كوافيرة بفعل صادم كعقاب لزبونة لم تتمكن من دفع ثمن تركيب رموشها الجديدة، مما دفعها بضرب المقص في رموشها وقصها.

شاركت إحدى مستخدمات تطبيق TikTok وتدعى lashesbyleenax مقطع فيديو لنفسها وهي تقطع رموش زبونة بالمقص بعد أن رفضت ماكينة الدفع بطاقتها الائتمانية.

وعلقت فوق مقطع الفيديو بعبارة "#أسوأ عميلة"، مما ترك المشاهدين في ذهول وعدم تصديق لما فعلته كعقاب للزبونة، حيث قامت بقص رموشها.

تظهر الكوافيرة في مقطع الفيديو وهي تقوم بقص رموش زبونتها، وليس فقط تركيبة رموشها الجديدة، ولكن رموشها الطبيعية أيضًا.

حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة عبر تطبيق TikTok، مما ترك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في صدمة من قص الكوافيرة لرموش شخص ما طبيعية، حتى لو كانت مزحة.

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