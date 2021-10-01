عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

رموش
رموش

قامت كوافيرة بفعل صادم كعقاب لزبونة لم تتمكن من دفع ثمن تركيب رموشها الجديدة، مما دفعها بضرب المقص في رموشها وقصها.

 

شاركت إحدى مستخدمات تطبيق TikTok وتدعى lashesbyleenax مقطع فيديو لنفسها وهي تقطع رموش زبونة بالمقص بعد أن رفضت ماكينة الدفع بطاقتها الائتمانية.

 

وعلقت فوق مقطع الفيديو بعبارة "#أسوأ عميلة"، مما ترك المشاهدين في ذهول وعدم تصديق لما فعلته كعقاب للزبونة، حيث قامت بقص رموشها.

 

تظهر الكوافيرة في مقطع الفيديو وهي تقوم بقص رموش زبونتها، وليس فقط تركيبة رموشها الجديدة، ولكن رموشها الطبيعية أيضًا.

 

حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة عبر تطبيق TikTok، مما ترك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في صدمة من قص الكوافيرة لرموش شخص ما طبيعية، حتى لو كانت مزحة.

IMG_20211001_042642
IMG_20211001_042642
IMG_20211001_042616
IMG_20211001_042616
IMG_20211001_042606
IMG_20211001_042606
كوافيرة TikTok تطبيق TikTok رموش الكوافير طبيعية رموش طبيعية تركيب رموش بطاقة الائتمان اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

ترشيحاتنا

مجلس النواب يبدأ أولى جلسات دور الانعقاد الثاني غدا

ذكرى المولد النبوي.. 11 موطنا للصلاة على النبي محمد لا تغفلها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021 .. والقنوات الناقلة

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

في أول اختبار لكيروش.. أرقام قياسية لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا

ما السنن المستحب فعلها يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

حكاية السهرة.. كيف بدأت قصة أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود؟

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ