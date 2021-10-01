شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

قامت راكبة بالقفز من على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية عن طريق الخروج من مخرج الطوارئ والقفز على الجناح.

بمجرد أن هبطت الطائرة القادمة من كولومبيا في مطار ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية فلوريدا فتحت كريستيان سيجورا باب الطائرة وقفزت على الجناح فورًا.

استخدمت الشابة الأمريكية من ولاية فلوريدا بابًا للطوارئ من أجل الخروج، وقامت بالقفز على جناح الطائرة أثناء اقترابها من المبنى المخصص لها في مطار ميامي.

كانت الطائرة قادمة من كالي في كولومبيا إلى مطار ميامي الدولي عندما قررت سيجورا وهي مواطنة أمريكية، الخروج بسرعة أكبر.

تم اعتقال الراكبة الأمريكية على الفور من قبل مسئولي إنفاذ القانون بعد استخدام مخرج الطوارئ في الطائرة بدلًا من الباب الرئيسي، وتعريض نفسها للخطر.

وقال متحدث باسم شركة أمريكان إيرلاينز: "أثناء الهبوط في ميامي، خرجت عميلة على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 920 مع الخدمة من كالي بكولومبيا (CLO) إلى مطار MIA من الطائرة عبر مخرج الطوارئ".



