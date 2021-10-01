نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات المنوعة التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو



قام مرصد بركان هاواي التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي (HVO) برفع مستوى التحذيرات من بركان Kīlauea من "تحت المراقبة" إلى "الإنذار".

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو



انتشر مقطع فيدو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل أمريكي من ولاية فلوريدا أثناء محاولته اصطياد تمساح في منزله باستخدام سلة مهملات كبيرة.



بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور



قامت كوافيرة بفعل صادم كعقاب لزبونة لم تتمكن من دفع ثمن تركيب رموشها الجديدة، مما دفعها بضرب المقص في رموشها وقصها.



شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو



قامت راكبة بالقفز من على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية عن طريق الخروج من مخرج الطوارئ والقفز على الجناح.

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور



نجا أحد منظمي الرحلات السياحية الأسترالية من الموت بعدما اندفع تمساح كبير من النهر والتقط ذراعه بين فكيه.

