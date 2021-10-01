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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

تمساح
تمساح

نجا أحد مرشدي الرحلات السياحية الأسترالية من الموت بعدما اندفع تمساح كبير من النهر والتقط ذراعه بين فكيه.

 

تعرض «شون ديرلي» للهجوم على نهر أديلايد الذي يشتهر بـ "التماسيح القافزة" في أستراليا، وهي تماسيح كبيرة تقفز عموديًا من الماء لانتزاع جثث الدجاج المتدلية من أعمدة طويلة ممتدة من قوارب الرحلات السياحية.

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تحدث ديرلي البالغ من العمر 60 عامًا ويعمل كـ مرشد سياحي عن مواجهته لـ تمساح يبلغ طوله 2.2 متر (7 أقدام)، في نهر أديلايد بـ أستراليا.

 

وذكرت صحيفة "نورثرن تريتور نيوز" أن الرجل الأسترالي خضع لعملية جراحية لإصلاح وتر مقطوع في يده نتيجة العضة.

 

قال الرجل أنه طلب من السياح الـ18 الذين كانوا على متن رحلته يوم الاثنين الاحتفاظ بأجسادهم بالكامل داخل القارب في جميع الأوقات من أجل الأمان.

 

ثم فعل العكس عندما قرر استعادة عمود كان يستخدمه لإطعام اللحوم للطيور الجارحة وسقط في البحر، عندها أطبق التمساح فكيه على ذراعه وهو يتراجع.

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