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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

بركان
بركان

قام مرصد بركان هاواي التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي (HVO) برفع مستوى التحذيرات من بركان Kīlauea من "تحت المراقبة" إلى "الإنذار".

 

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن بركان كيلاويا في هاواي كان يثور "بشكل مقلق" في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للبراكين USGS Volcanoes في تغريدة على تويتر: "ما كان يومًا بحيرة حمم بركانية باردة أصبح الآن ثورانًا بركانيًا جديدًا".

 

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مرصد بركان هاواي (HVO) رفع مستوى تنبيه بركان كيلاويا Klauea من "WATCH" إلى "WARNING".

 

وتم إرفاقه برمز العلم ذو اللون "الأحمر Red Flags" بدلًا من "البرتقالي".

 

يشير أحدث مستوى للتنبيه ورمز اللون إلى أن هناك انفجار خطير "وشيك أو قيد التنفيذ"، وفقًا لموقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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