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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب تريند على تيك توك.. الشرطة البريطانية تحذر من بيع الفاصوليا للأطفال

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

في ردها على انتشار تريند جديد وغريب على «تيك توك» طلبت الشرطة البريطانية من أصحاب المتاجر منع بيع علب الفاصوليا المطبوخة للأطفال.

وجاء في بيان أصدرته شرطة مقاطعة غرب يوركشير، أنها علمت بظهور تحدٍ جديد يُطلق عليه اسم «بينج» ويتضمن رمي محتويات علب الفاصوليا على ممتلكات الغير.

وحث البيان أصحاب المتاجر على الانتباه لظاهرة شراء أطفال كمية كبيرة من علب الفاصوليا، كما ناشد الآباء مراقبة سلوك أطفالهم وعدم السماح بالخروج بعلب الفاصوليا من المنزل.

ما هو التحدي؟ 

وبحسب صحيفة «ميترو» البريطانية انتشرت على تطبيق التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمراهقين وأطفال يسكبون محتويات علب الفاصوليا على أبواب وجدران المنازل أو على السيارات المتوقفة أمامها مما يمثل سلوك سيئ أجبر مسؤولي الشرطة على التدخل.

ونشرت شرطة المقاطعة صوراً تظهر الفاصوليا المسكوبة على مداخل وجدران منازل وسيارات ملطخة بالطبيخ المُعلب.

وقال متحدث باسم شرطة ساري: «تلقى الضباط تقارير عن حوادث سكب الفاصوليا وغيرها من المواد الغذائية على الأبواب والسيارات، ونحن نتفهم انزعاج الضحايا من مثل هذا السلوك غير المقبول»؟ 

وطلبت الشرطة من السكان تقديم أي معلومات من شأنها المساعدة في الوصول للأشخاص المسؤولين عن حوادث مماثلة.

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