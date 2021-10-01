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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مشاركته فى اجتماع مجلس المحافظين

محافظ أسيوط يستعرض ملفات تطعيم بلقاح كورونا وتكثيف حملات إزالة التعديات

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات تطعيم المواطنين وجميع العاملين بالقطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة من خلال 250 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية و150 فرقة متنقلة و 4 مراكز لتطعيم المسافرين وذلك على مستوى قرى ومراكز المحافظة وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

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جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع مجلس المحافظين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري وبحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة.


وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع تضمن التأكيد على المتابعة المستمرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس والتأكيد على التزام جميع العاملين بالقطاع الإداري والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتلقي اللقاح والمتابعة المستمرة لتلك الجهود وتنظيم حملات لطرق الأبواب بقرى ومراكز المحافظة لتطعيم كبار السن وإجراء حملات توعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاحات في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع لافتا إلى أن الاجتماع تطرق الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ومتابعة جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى التي تدخل ضمن هذه المبادرة مع تيسير الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات من أجل الإسراع بالانتهاء من تنفيذها على أن يتم مراعاة التنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية فيما يخص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها ضمن هذه المبادرة.


وأوضح المحافظ – خلال الاجتماع – إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بالجامعات والمدارس والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي سيكون من الواجب اتباعها لضمان انتظام سير العملية التعليمية خلال العام المقبل والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية والحد من انتشار فيروس كورونا وتكثيف جهود التوعية ونشر فرق التطعيم والمتابعة المستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.


كما أعلن المحافظ عن جاهزية المحافظة بكافة اجهزتها التنفيذية واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة من خلال تطهير الشبكات ومخرات السيول وسدود الاعاقة وصيانتها وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه وإعادة الحركة على الطرق مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية للتعامل مع أي موقف طارئ في هذا الشأن وتنفيذ سيناريوهات ادارة ازمة ومحاكاة لطريقة التعامل مع الأمطار الشديدة بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفاعل مع كل موقف طارئ مضيفًا أن الاجتماع تطرق الى توجيهات رئيس الوزراء على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات وذلك بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل من ردم وإشغالات وغيرها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

مجلس المحافظين محافظ أسيوط اللواء عصام سعد لقاح كورونا المستجد ازالة تعديات الوحدات الصحية

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