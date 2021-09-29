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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محافظ أسيوط: قوافل طبية شاملة في 5 مراكز خلال شهر أكتوبر

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أكتوبر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 5 مراكز على مستوى المحافظة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتوفير حياة معيشية أفصل للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً.

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وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تتم بالتعاون مع وزارة الصحة فى مراكز أسيوط وأبنوب والفتح وساحل سليم والغنايم وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين لافتًا إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى بالمجان للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. 


وكان المحافظ قد تلقى تقريرًا من مديرية الصحة بجدول تنفيذ القوافل الطبية الشاملة والتي تستمر يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة وتبدأ الأسبوع المقبل 2 أكتوبر وتنتهي 27 أكتوبر 2021 وتتضمن قرية مسرع بمركز أسيوط يومي السبت والأحد 2و3 أكتوبر وقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 أكتوبر والقوطا بمركز الفتح يومي السبت والأحد 9و10 أكتوبر وبقرية أولاد بدر بمركز الفتح يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أكتوبر كما يتم تنفيذ قافلة بقرية الخوالد بمركز ساحل سليم يومي السبت والأحد 16و17 أكتوبر وبقرية العونة بمركز ساحل سليم يومي الثلاثاء والأربعاء 19و20 أكتوبر بينما يتم تنفيذ قافلة يومي السبت والأحد 23و24 أكتوبر بقرية العامري بمركز الغنايم وتختتم القوافل أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أكتوبر بقرية درنكه بمركز أسيوط وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتوفير الكشف الطبى والتحاليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة.

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