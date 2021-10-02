برلماني يطالب بتطبيق التجربة الصينية على الصناعة المصرية

طالب النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة أو استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث تكون الصادرات المصرية رقم واحد في الإيرادات المصرية؛ لتتخطى الإيرادات الخاصة بتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس، في توفير العملة الصعبة.

كما طالب فرغلي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تطبيق التجربة الصينية داخل الصناعة المصرية بحيث يتم تقسيم مصر إلى مناطق صناعية كل منطقة مختصة بصناعة محددة على أن تشمل هذه المنطقة كل الصناعات المتعلقة والمكملة لهذه الصناعة، كما هو الحال في محافظة دمياط، المشهورة بصناعة الأثاث.

ونوه النائب بأن الصين منقسمة لعدة مقاطعات، كل مقاطعة مختصة بصناعة محددة، لذلك نجحت في صناعة كل المنتجات محليا، والهيمنة على سوق التصدير.

وشدد النائب على أهمية التركيز على الصناعات المطلوبة محليا وفي الخارج إلى جانب التسوبق للمنتجات المصرية من خلال إقامة المعارض المختلفة بجميع المحافظات.



وأظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء أن 59% من المواطنين بالعينة يفضلون شراء المنتج المصري في مقابل 11% يفضلون شراء المستورد، كما أيدت الغالبية العظمى من المواطنين بالعيّنة بنسبة 86% تقليل استيراد المنتجات الأجنبية وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة فرص شراء المنتجات المصرية.



في سياق متصل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، بالإسراع للانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعماً للاقتصاد الوطني.