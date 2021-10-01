نيشان حافظ يروي تفاصيل بداية تعاقده مع الـ mbc

حل الإعلامي اللبناني نيشان، ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز، في ثاني الأمسيات الاحتفالية التي تُقدمها قناة "MBC مصر" احتفالاً بالعام الثلاثين لإطلاق شبكة قنوات MBC، التي بدأ بثها عام 1991.

وقال نيشان خلال حواره مع ياسمين عز، :" يمكن أن الخص فترتي في ام بي سي تحت عنوان رحلتي مع النجاح، داخل المنصة الأقوي عربيا".

وأردف الإعلامي اللبناني:" النجاح في المجال الإعلامي يتطلب جهدا كبيرا وقراءة واسعة وثقافة كبيرة في كافة المجالات".

وأكمل:" تلقيت الكثير من العروض قبل عرض قناة ام بي سي، ولكني كنت واضع عيني علي القناة الأهم في الشرق الأوسط لذلك عندما تلقيت عرض الـ " mbc" وافقت علي الفور".