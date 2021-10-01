عروس الحدث.. تفاصيل الجناح المصري في إكسبو 2020

شهد الجناح المصرى المشارك فى فعاليات اكسبو 2020 بدبى، إقبال كبير من الزائرين وذلك خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات حيث شهدت إمارة دبى افتتاحاً أسطورياً مساء أمس للإعلان عن بدء فعاليات الاكسبو والتى تستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192 دولة .

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الاكسبو وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات .

هذا ومن المقرر ان يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصرى تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وتشمل الفعاليات عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة ، والمرأة ، والشباب .