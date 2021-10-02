جامعة حلوان فى أسبوع .. تشارك في مبادرة البنك المركزي لدعم التواصل مع القطاع المصرفي .. تطلق القافلة التنموية لقري مركز الصف بالجيزة

جامعة حلوان فى أسبوع :

تشارك في مبادرة البنك المركزي لدعم التواصل مع القطاع المصرفي

حياة كريمة.. انطلاق القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن



انطلقت فعاليات القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف والتي تنظمها جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تنطلق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكليات جامعة حلوان الفنية، وأشار رئيس الجامعة ا.د ماجد نجم إلى أهمية القوافل التنموية في إطار مشروع حياة كريمة لسد احتياجات المواطنين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة المجتمعية لبناء مجتمعاتهم .

أوضح الدكتور ماجد نجم، أن هذه المبادرة تأتى في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والمبادرات المختلفة، كما تأتي تتويجاً لتوجيهات القيادة السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في مبادرة "حياة كريمة " التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، مؤكدا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية ، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.



نفذت القافلة مجموعة من البرامج التنفيذية منها برنامج التمكين الاجتماعي من خلال برنامج مودة بمشاركة مركز التطوير الوظيفي وكلية العلوم، برنامج التمكين الاقتصادي من خلال برنامج ريادة الأعمال بمشاركة نادي ريادة الأعمال وكلية الفنون التطبيقية، كما تم عقد ورشة الإسعافات الأولية بمشاركة كليتي الطب والتمريض بإشراف ا. د نرفانا مجدي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للشئون الصحية والقوافل الطبية، وتم تنفيذ برنامج محو الأمية بمشاركة كلية التربية.

كما أنه تم تدشين مبادرة للتنمية المستدامة في الريف المصري لمشروع حياة كريمة بقرى الصف من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لقياس استفادة المواطنين من البرامج المنفذة.



كما أقيمت فعاليات ندوة توعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية لمديري المدارس وجمعيات المجتمع المدني بالصف، لتحديد الآليات التنفيذية لفتح الفصول وتوفير مقار دائمة للامتحانات الفورية للمواطنين، واختتم البرنامج بفعاليات امتحان فوري واستكتاب محو أمية لمن يجيدون القراءة والكتابة بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف في إطار القافلة التنموية المجمعة الثالثة لجامعة حلوان للمشاركة في المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة ) لتطوير قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة.



كما قد شاركت كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان في مبادرة FinYology-FinTech for Youth التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف رفع مستوى الخريجين من خلال ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وتدعيم التواصل مع الشركاء والتنفيذيين من القطاع المصرفي والمالي.

وتأتى المشاركة في إطار حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، على الارتقاء بمستوى طلابها وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق العمل، وتحت ريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقد تم إطلاق المرحلة التجريبية للمبادرة بنجاح في فبراير 2020 من جانب البنك المركزي، والذي كلف المعهد المصرفي المصري بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك لتنمية المواهب الشابة ونشر الوعي والابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية من خلال إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملائمة هذه المشروعات لاحتياجات السوق المصرفية والمالية المصرية التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً.

وقد جاء حرص البنك المركزي المصري على رعاية وإطلاق المبادرات الهادفة لخلق حلول إبداعية ومتميزة للتحديات الحالية والمستقبلية، التي قد تواجه القطاع المصرفي، خاصة مع التطور المطرد الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية الذى أدى إلى تزايد حاجة السوق المصرفية لحلول رقمية مبتكرة للمعاملات المالية.

ومن هنا تهدف مبادرة FinYology-FinTech for Youth إلى التشجيع على التخصص في مجال التكنولوجيا المالية بالجامعات وتعزيز فرص اكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال ورعايتها وتبني أفكارها، بما يتوافق مع أهداف ورؤية البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي.

