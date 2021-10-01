أحمد مغاوري يوضح تفاصيل مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 دبي.. فيديو

قال أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الجناح المصري استقبل أكثر من 10 آلاف زائر خلال الافتتاح التجريبي لمعرض إكسبو 2020 بدبي.

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: " ، أن مصر حريصة على تقديم مشاركة متميزة في معرض اكسبو دبي 2020، مشيرا إلى أن المعرض يتم تنظيمه كل 5 أعوام و يشارك فيه 192 بلد، وأكثر من 18 منظمة دولية.

وأوضح أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مصر لديها الكثير من الأمور التي يمكن ان تخاطب بها العالم، مؤكدا الي ان معرض اكسبو دبي 2020 لا يعرض منتجات، ولكنه يستعرض إمكانيات الدولة.



وأوضح أن مصر تشارك بجناح عملاق فى معرض إكسبو مساحته ٣ الاف متر لافتا إلى أن الجناح المصرى سوف يستمر طوال فترة المعرض التى تصل إلى ٦ أشهر.

وتابع :"هناك مدينة بنيت خصيصا لهذا الحدث وهي مدينة اكسبو دبي والتي أقيمت علي مليون متر مربع وتزيد "، مردفا أن أن الجناح المصرى يقوم بعرض المشروعات التى تتم على أرض مصر .

