سامح شكري يكشف تفاصيل اجتماعه مع نظيره السوري

كشف سامح شكري وزير الخارجية، تفاصيل اجتماعه مع نظيره السوري فيصل المقداد وزير الخارجية السوري.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" "هناك علاقات تاريخية وارتباط رئيسي بين مصر وسويا للمحافظة على الأمن القومي العربي".

وأوضح شكري:"الحوار كان صريحًا وبه اهتمام بالعلاقات بين الشعبين، وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا واستعادة مكانتها.. الهدف من الاجتماع كان استكشاف كيفية إسهام مصر في إخراج سوريا من أزمتها ودعمها لتعود إلى حاضنتها العربية لتحقيق الاستقرار".

وأردف وزير الخارجية:" "مصر تسعى لمعاونة أشقائها السوريين لدعم الإرادة الشعبية بدون أي نوع مع التآمر أو الاستهداف.. ومصر لم تتورط بأي شيء فيما حدث".