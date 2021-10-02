خالد النبوي: استفدت من تقديمي للأدوار التاريخية

قال الفنان خالد النبوي، أن الموهبة من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الدراسة على يد أساتذه كبار، أبرزهم الأستاذ كرم مطاوع .

وأضاف خالد النبوي، خلال لقاء له لبرنامج “أبلة فاهيتا” عبر فضائية “أون”، شاركت في أدوار تاريخية، مشيرا إلى أن تلك الأدوار أستفدت منها بشكل كبير.

وتابع خالد النبوي، إن لدي صداقات متميزة مع بعض الفنانين العالميين، أبرزهم الممثلة العالمية ايفا جرين"، والتي أديت معها فيلم بعنوان "مملكة الجنة" مؤكدا أنه لي صور معها بالكواليس واحتفال الفيلم بلندن ونيويورك.

لا أحب المخرجين إن يكون في دماغهم سني

وأكد الفنان خالد النبوي، “أنا لا أحب المخرجين إن يكون في دماغهم سني”، مؤكدا أنني أعشق التحدي في خوض شخصيات أكبر سنًّا مني.