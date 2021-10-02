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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد مجاهد: توزيع اللقاحات التي تم استلامها علي مراكز التطعيم

صدى البلد

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم  استقبال 100 ألف و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "استرازينكا"، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة البولندية.
 

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: " لقاح استرازينكا حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا.

 

وأوضح :" شحنات اللقاح التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

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