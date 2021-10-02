إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بنابلس

أصيب 90 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "90 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن، في حين تم تسجيل 13 إصابة بالرصاص المطاطي في بيتا و13 إصابة في بيت دجن"​​​.

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه تعاملت مع عشرات الحالات التي أصيبت بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق الجمعة، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث كانت تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن ”طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت خلال مواجهات مع فلسطينيين في منطقة جنوب نابلس بسبب عطل فني“.

ولفتت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الطائرات المسيّرة لإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين في مناطق نقاط التماس في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات مساء الجمعة بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي في وقت استخدم فيه الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين.