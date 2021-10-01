صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب تزايد التوتر في الضفة



كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أسباب تزايد التوترات في شمال الضفة الغربية في الآونة الأخيرة.



وقالت الصحيفة العبرية، إن تراجع مكانة السلطة الفلسطينية بين سكان الضفة الغربية في العامين الماضيين جعل من الصعب على قوات الأمن الفلسطينية العمل في مناطق مثل منطقتي جنين والخليل، بحسب تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.





وأضافت وفقًا لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن غياب نشاط قوات الأمن الفلسطينية على مدى فترة طويلة في هذه المناطق إلى نشوء مجموعات مسلحة.



وتابعت: "أي أنشطة لقوات الأمن الفلسطينية ضد تلك المجموعات سيثير الكثير من الاستياء وأنها غير مشروعة بالنسبة للجمهور الفلسطيني".



وأشارت الصحفية العبرية إلى أن تزايد التوترات الأمنية في شمال الضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى زيادة العمليات الفردية.



الجدير ذكره أن مناطق الضفة الغربية والقدس تشهد موجة توتر مع قوات الجيش الإسرائيلي، على خلفية التداعيات المستمرة للهروب المثير لستة من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع.