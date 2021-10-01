عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب تزايد التوتر في الضفة

صحيفة إسرائيلية تكشف
صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب تزايد التوتر في الضفة


كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أسباب تزايد التوترات في شمال الضفة الغربية في الآونة الأخيرة. 

وقالت الصحيفة العبرية، إن تراجع مكانة السلطة الفلسطينية بين سكان الضفة الغربية في العامين الماضيين جعل من الصعب على قوات الأمن الفلسطينية العمل في مناطق مثل منطقتي جنين والخليل، بحسب تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
 

بعد اتفاق التطبيع.. افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل بنهاية العام

البحرين.. ولي العهد يستقبل وزير خارجية إسرائيل


وأضافت وفقًا لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن غياب نشاط قوات الأمن الفلسطينية على مدى فترة طويلة في هذه المناطق إلى نشوء مجموعات مسلحة.

وتابعت: "أي أنشطة لقوات الأمن الفلسطينية ضد تلك المجموعات سيثير الكثير من الاستياء وأنها غير مشروعة بالنسبة للجمهور الفلسطيني".

وأشارت الصحفية العبرية إلى أن تزايد التوترات الأمنية في شمال الضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى زيادة العمليات الفردية.

الجدير ذكره أن مناطق الضفة الغربية والقدس تشهد موجة توتر مع قوات الجيش الإسرائيلي، على خلفية التداعيات المستمرة للهروب المثير لستة من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع.

 

إسرائيل تل أبيب الضفة التوتر الفلسطينيين

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: عبدالله السعيد سيقود المنتخب أمام ليبيا.. وحافظ الأنسب للجبهة اليسرى

هل يوجد خطورة من التطعيم بلقاحات كورونا والإنفلونزا معا؟| دراسة تجيب

أوقات استجابة الدعاء يوم الجمعة

رقم صادم... هذا عدد الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان

مصير اللاعبين الرياضيين متعاطي المنشطات ومثيري الشغب وفقا للقانون

مع دخول الشتاء.. "برك الصرف" قنابل موقوتة تهدد مواطني الوادي الجديد.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

دعاء للميت قصير يوم الجمعة.. 7 كلمات تجعل أبيك المتوفي في ظل ظليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ