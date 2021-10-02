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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختيار جميع الأغاني ... ساموزين يشوق جمهوره لألبومه القادم

صدى البلد

شوق المطرب ساموزين جمهوره لألبومه القادم  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب ساموزين عبر خاصية الاستوري : الحمد لله تم اختيار جميع أغاني الألبوم القادم و غدا التفاصيل .

أيام قليلة .. ساموزين يستعد لطرح الألبوم الجديد

ساموزين يشارك جمهوره صور من عطلته الصيفية بالساحل الشمالي


 انتهى المطرب سامو زين من تصوير أغنية "حبيتو" التي سيطرح الكليب الخاص بها يوم الخميس المقبل الموافق 10 يونيو، وهى الأغنية التي طرحها مؤخرًا في عيد الحب الماضى، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، وتعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب".

فى جانب آخر، يضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.


وطرح المطرب سامو زين مؤخرا، أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

 

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".

 

ونشر الفنان ساموزين فيديو جديد له و هو يتلقي لقاح كورونا  عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

و علق ساموزين قائلا :" الحمد الله اتطعمت انهارده ( باسترازينيكا ) في بلدى ( الثاني ) الحبيب مصر ، أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية  وأنصح الجميع بالتطعيم.. أحمى نفسك وأسرتك وبلدك .

 

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