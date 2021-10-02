عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار ورياح .. طقس اليوم مائل للحرارة نهاراعلى القاهرة والوجة البحرى

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 5 أيام القادمة، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد.

ويكون طقس الـ 5 أيام القادمة لطيفا ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال الصعيد.


أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 5 أيام القادمة، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والبحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس الـ 5 أيام القادمة، يكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق  على فترات متقطعة مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وعن فرص سقوط الامطار، المتوقعة خلال طقس الـ 5 أيام القادمة، فإن يومي السبت والأحد، يشهدان تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية  والشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 5 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 20
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21.
جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 26 للصغرى.
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 21 درجة.
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24.

نسب الرطوبة
أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال طقس الـ 5 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 30
السواحل الشمالية العظمى 85 والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت تنبؤ جوي حول توقعات شهر أكتوبر  لهذا العام 202‪1 بالمقارنة مع الخمس أعوام الماضية، حيث من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال أكتوبر هذا العام مع الأعوام الماضية دون أي ظواهر جوية مختلفة أو مؤثر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر لهذا العام 202‪1 ستكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر

 

الأرصاد الطقس طقس الـ 5 أيام الشبورة المائية أمطار خفيفة

موضوعات متعلقة

تساقط أمطار وشعور بالبرد..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

القاهرة تسجل 32 درجة.. حالة الطقس اليوم الخميس 30/9/2021 فى مصر

ترشيحاتنا

صادرات مصر من الذهب تسجل 750 مليون دولار.. وكندا تستحوذ على 48%

برشلونة يخشى تعميق جراحه أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .. الليلة

بيدرو يصل الرياض اليوم لبدء مهامه الفنية مع النصر السعودي

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2021

الاتحاد الأوروبي: الحرب في أفغانستان أثبتت أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا

اليوم.. إنطلاق معسكر المنتخب السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الإعتداء على أفراد الفرق الرياضية

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ