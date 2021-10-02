أمطار ورياح .. طقس اليوم مائل للحرارة نهاراعلى القاهرة والوجة البحرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 5 أيام القادمة، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد.

ويكون طقس الـ 5 أيام القادمة لطيفا ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال الصعيد.



أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 5 أيام القادمة، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والبحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس الـ 5 أيام القادمة، يكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وعن فرص سقوط الامطار، المتوقعة خلال طقس الـ 5 أيام القادمة، فإن يومي السبت والأحد، يشهدان تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 5 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21.

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 26 للصغرى.

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24.

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال طقس الـ 5 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 30

السواحل الشمالية العظمى 85 والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت تنبؤ جوي حول توقعات شهر أكتوبر لهذا العام 202‪1 بالمقارنة مع الخمس أعوام الماضية، حيث من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال أكتوبر هذا العام مع الأعوام الماضية دون أي ظواهر جوية مختلفة أو مؤثر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر لهذا العام 202‪1 ستكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر