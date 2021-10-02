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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تقبل صلاة المرأة وقدمها مكشوفة ؟

صدى البلد

هل يجب على المراة لبس الشراب أثناء الصلاة ؟.. هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، موضحًا:


يقول "شلبي"، أن لبس الشراب او تغطية القدمين بالنسبة للمرأة على ما عليه المذهب الحنفي يرى ان ستر القدمين ليس واجباً، وانها ليست عورة ولكن خروجاً من الخلاف لو سترت قدمها يكون أفضل.

 

كشف قدم المرأة في الصلاة 

 

قضية اختلف حولها العلماء فمنهم من أكد بطلان الصلاة حال انكشافها ومنهم من قال بعدم وجوب ستر القدم أثناء الصلاة.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.


وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة الصلاة دون تغطية القدمين ؟» أنه من الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.

 

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هل قدم المرأة عورة في الصلاة ؟



ومن جانبه قال قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.



وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية،عن سؤال ( هل إنكشاف قدم المرأة أثناء الصلاة يبطلها؟)، أنه لو إنكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بشراب خروجا من الخلاف.



وأشار الى أن صلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو إرتدت شراب فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.



حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة



وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.
 


وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال « ما حكم لو بان قدمى فى الصلاة ؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شئ عليها.
 


وأشار الى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.

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