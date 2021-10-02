محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

برقية تهنئة من محافظ مطروح للرئيس السيسى

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقيه تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات ٦ أكتوبر المجيدة.



حيث تقدم المحافظ بالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة ذكرى" انتصارات 6 اكتوبر المجيدة ".

وأضاف إننا نسأل الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابنائها و ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم والرفعة و الازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.



كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة التاريخية العظيمة والخالدة في سجل انتصارات وبطولات الجيش المصري العظيم لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ،والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة والسادة قادة القوات والافرع والسيد اللواء شريف معوض قائد المنطقة الغربية العسكرية.