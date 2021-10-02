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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يناقش استعداداًت استقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية يناقش مديري المراحل والمدارس استعدادا

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 3 اجتماعات  بمديري عموم الإدارات ومديري المراحل والمدارس بإدارات شرق وغرب طنطا وكفر الزيات،  ضمن سلسلة اجتماعات سيتم عقدها من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات  الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

أجري الاجتماع الأول بمدرج مدرسة طنطا ثانوية النسيجية العسكرية بشرق طنطا، وتم الاجتماع الثاني بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب ب بغرب طنطا، أما الاجتماع الثالث فتم في قاعة نادي المعلمين بكفر الزيات.

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وخلال الاجتماعات الثلاثة، وجه فيها وكيل الوزارة الشكر لجميع الإدارات على الجهد المبذول بجميع المدارس استعداداً للعام الدراسي، متمنياً للجميع عام دراسي موفق ومكلل بالنجاح، كما وجه إلى تطبيق الكتاب الدوري رقم 24 بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي، وتطبيق الكتاب الدوري 18 بتاريخ 17/8/2021 والكتاب الدوري رقم 27 بتاريخ 2021/9/22 بشأن متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على السادة العاملين بالدواوين والمدارس   
والتنسيق الدائم مع الادارات الصحية لتنفيذ خطة تطعيم العاملين بقطاع التعليم.

ووجه وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء الكامل من تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب ووضع علامات التباعد بالفناء والفصول وتوافر اجهزة كواشف الحرارة بالمدارس وكذلك المطهرات. وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وطرق الوقاية من فيروس كورونا، وسرعة الانتهاء مع تسليم الكتب للمدارس مع تنفيذ ما ورد من تعليمات وربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات، والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 والتأكيد على إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ومتابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماعات على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب وكذلك تفعيل وتطبيق التعليمات الخاصة بالأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن وعقد ندوات تثقيفية للطلاب، ومتابعة التزام المدارس بجدول الإشراف اليومي وبصفة خاصة في فترة (بداية اليوم الدراسي – الفسحة –موعد انصراف الطلاب).

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ووجه "حسن" بمتابعة التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016 المنظم لمجموعات التقوية المدرسية، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

ووجه وكيل الوزارة بالتنسيق الدائم مع مديريتي الصحة والتأمين الصحي تنفيذا لمبادرة (100 مليون صحة) وتنفيذ المسح القومي الشامل لأمراض الأنيميا والتقزم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بكافة المدارس الابتدائية وكذلك حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر لها شهر اكتوبر بجميع المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمنشور الأمني رقم (9) الصادر من الوزارة والذي تم تعميمه على جميع المدارس وتنفيذ ما ورد فيه بكل دقة خلال الفترة المقبلة.

وكيل التربية بالغربية استعدادات العام الدراسي الجديد مديري المدارس سلسله اجتماعات

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