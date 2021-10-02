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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس صناع الخير: هدفنا إنقاذ مليون مريض من بتر القدم السكري

صدى البلد

وجه مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،  ورئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكامل لكل مبادرات المجتمع المدني، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، التي تدعم أنشطة التنمية ولم تتأخر أبدًا في توفير كافة السبل لانجاح المبادرات التنموية التي تخدم المواطنين.

وقال زمزم، خلال كلمته في المؤتمر الرسمي لإنطلاق مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكري غير القادرين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إن  مؤسسة صناع الخير أطلقت 15 مبادرة خلال 5 سنوات، في القطاع الطبي والتنموي، مؤكدًا أنّ مبادرة قدم صحيح في الجانب الطبي، واحدة من المبادرات التي تهدف إلى لتوفير العلاج لمرضى القدم السكري غير القادرين في المحافظات.

وأضاف، أن هناك مليون حالة مهددة بالبتر بسبب القدم السكري وهو ما يجعلنا نتحرك بشكل سريع، حيث أنّ المبادرة تعمل على الكشف والعلاج والتوعية، وكذلك  المتابعة الشهرية لحالات ماقبل البتر لمرضى القدم السكري، مؤكدًا، أنّ مبادرة قدم صحيح تنطلق فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الإجتماعى.


ولفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنّ مبادرة قدم صحيح، أنطلقت بالفعل في عدد من المستشفيات الجامعية بعدد من المحافظات ومنها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وجامعة طنطا، وبني سويف، ومستشفى الدمرداش وغيرها.

واستكمل: من أهم أهداف المبادرة رفع معدلات الشفاء لدى مرضى القدم السكرى من 50% إلى 95% عن طريق استخدام أحدث الوسائل العلاجية المعتمدة على استخدام العلاج الأوكسجين  عالى الضغط والأوزون وتقنية الفضة الرباعية  وتقديم خدمات العلاج والكشف والتوعية لمليون مواطن في 5 سنوات عن طريق  تقديم العلاج من خلال المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصص وتنفيذ برامج توعية للمريض – الأسرة – المجتمع.

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