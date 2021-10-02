عاوزه راجل.. شاهد | أجرأ إطلالات فيفى عبده بعد تصريحاتها المثيرة

تصدرت الراقصة فيفي عبده ؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحتها المثيرة قائلة: «عاوزة راجل مش الفلوس».



تعرض فيفي عبده للسحر

وأثارت الفنانة فيفي عبده، الجدل خلال الفترة الماضية بعد انتشار مقاطع فيديو لها على السوشيال ميديا، بالرقص الشرقى بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة تخطف بها الأنظار.

وتتميز فيفي عبده ؛ بإطلالاتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها الصور مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز الفنانة فيفي عبده ؛بجمالها الساحر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.



وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها فى الحفلات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة فيفي عبده.

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس - عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام - مقطع فيديو من لقاءه الأخير مع الفنانة فيفي عبده عبر قناة الرشيد العراقية.



ووجهه نزار الفارس، سؤالًا لـ فيفي عبده حول قيمة مهرها، لتشير إلى أنه «25 جنيهًا فقط»، وعادت وأكدت أن المهر قيمته في الرجل وليس المال قائلة: «عاوزة راجل مش الفلوس».

تعرض فيفي عبده للسحر

وفاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس، الفنانة فيفي عبده ، بسؤال-خلال لقائها الأخير عبر قناة الرشيد- حول حقيقة تعرضها للسحر.



وقالت فيفي عبده: «بيتي مليان أسحار»، ليرد عليها نزار الفارس: «سحر من ناس عاوزين يحبوكي»، لترد قائلة: «مش عارفة صراحة أنا ما فتحتهمش، لكن كل واحدة عاوزة حاجة تبعتها ترميها عندي من خلال الشغالين وبعدين خليها على الله، انا مفوضة امري لله».



وحول تأثير السحر عليها، قالت فيفي عبده: «أحيانا يجيلي ناس ويقولوا ايه البيت ده من غير ما شاء الله، بعدها اشوف بيتي زي خرم الإبرة ومش عايزاه».



كتابة اسم راقصة على قبرها

وكان نزار الفارس قال للفناة فيفي عبده، خلال الحوار: «أنتي قولتي أنك لما تقابلي رب العالمين هاتقولي له أنا بحب الرقص، فهل يمكن أن نشاهد بعد عمر طويل لافته على قبر فيفي مكتوب عليها الراقصة فيفي عبده»؟

فأجابت الفنانة: «متنفعشي.. إزاي تقول عليا قدام ربنا راقصة، يمكن أنا أكون غلطانة في اللفظ لكن برضو مينفعش».

وأضافت: «مينفعش أعمل حاجات عشان أبيع وأنا ميتة».



لقاء فيفي عبده في برنامج السيرة

وكشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده ، عن تعرضها لحوادث سير، وطريقة تصرفها.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".



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