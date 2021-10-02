الأعلى للآثار يكشف حقيقة شطب حديقة الأسماك

كشف الدكتور مصطفي وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حقيقة شطب حديقة الأسماك من الأثار.

وقال وزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"حضرة المواطن"والمذاع عبر قناة الحدث اليوم،:" حديقة الأسماك مسجلة كـ آثار إسلامية وقبطية منذ 2010، لافتا إلي أن هناك طلب بتقديم وتشغيل الخدمات في حديقة الأسماك ولكن لم يتم شطب حديقة الأسماك باعتبارها موقع أثري ".

وتابع وزيري:" نقوم حاليا بالحفاظ على الآثار ولم يتم شطب حديقة الأسماك من الآثار"، مضيفا:" سنعمل على إعادة إحياء وتطوير حديقة الأسماك وسنجلب الأسماك للحديقة كي تزين الحديقة مجددا"

وأكمل مصطفى وزيري :" وزارة الأثار تهتم بالحدائق الاثرية والقصور المهملة منذ عشرات السنوات ومنها قصر محمد علي في شبرا والذي تم صرف ملايين الجنيهات من أجل تطويره وإحدى الشركات سوف تقدم الخدمات فيه ".