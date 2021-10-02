بعد بيان بطلان انتخابات الزمالك.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حقيقة تأجيلها

كشف محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للأندية.

قال محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" لا صحة لما تردد عن تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للأندية، مضيفا:" "بعض الشائعات بدأت تنتشر خاصة بتأجيل الانتخابات 6 أشهر، وهذا غير صحيح".



وأوضح محمد فوزي:" وزارة الشباب أخطرت نادي الزمالك ببطلان الدعوة للانتخابات اليوم، وإن شاء الله يستطيع نادي الزمالك بعد ضبط أوضاعه الخاصة بالأعضاء وتسوية مشاكلهم أن يُعلن عن جمعية عمومية وإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا، وأن تكون الدعوة لإجراء الانتخابات قبل 31 أكتوبر".

