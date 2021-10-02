ألمانيا.. حريق ضخم يتسبب في قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل

أدى حريق ضخم في ألمانيا يستبه أنه "متعمد" إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 15 ألف منزل بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة الألمانية إن 15 ألف منزل في برلين تعرضوا لانقطاع الكهرباء، عقب اندلاع حريق في أحد خطوط الكهرباء أسفل جسر للمشاة.

وذكر المتحدث باسم نقابة الشرطة في ولاية برلين، بنيامين يندرو أن "هذا ليس تعبيرا سياسيا عن الرأي.. أي شخص ينفذ هجمات حرق متعمد على أجزاء مهمة من بنيتنا التحتية وبنية الإمدادات، فإنه يتصرف بعبثية مطلقة ويهاجم تعايشنا الديمقراطي".

وأضاف أن هذه الهجمات المتطرفة قد لا تودي بحياة البشر، لكنها مع ذلك محاولة غادرة لزعزعة الاستقرار، ولا ينبغي التقليل من شأنها".

Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag.



Die #Feuer- & #Rettungswache 7 in #Wersten wurde am 1. Oktober 1961 eröffnet & ist seit dem stetig gewachsen. Inzwischen sind dort rund um die Uhr mindestens 22 Feuerwehrleute im #EinsatzfuerDuesseldorf. pic.twitter.com/C1t3sgfoh9 — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) October 2, 2021

والتهمت النيران جسر المشاة الذي كانت تسير تحته خطوط الكهرباء، بينما تحقق الشرطة فيما إذا كان الحريق متعمدا بدافع سياسي محتمل، أو ما إذا كان جريمة إهمال.

وإذا تم تأكيد فرضية الحريق المتعمد ستحال القضية إلى المكتب الجنائي الذي يحقق في جرائم التطرف.

ووقعت هجمات حرق متعمدة على منشآت الإمداد في برلين، وغالبا ما كان الجناة من المتطرفين اليساريين، وفقا لاعترافاتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.