عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا.. حريق ضخم يتسبب في قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل

ألمانيا.. حريق ضخم
ألمانيا.. حريق ضخم يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل

أدى حريق ضخم في ألمانيا يستبه أنه "متعمد" إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 15 ألف منزل بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة الألمانية إن  15 ألف منزل في برلين تعرضوا لانقطاع الكهرباء، عقب اندلاع حريق في أحد خطوط الكهرباء أسفل جسر للمشاة.

وذكر المتحدث باسم نقابة الشرطة في ولاية برلين، بنيامين يندرو أن "هذا ليس تعبيرا سياسيا عن الرأي.. أي شخص ينفذ هجمات حرق متعمد على أجزاء مهمة من بنيتنا التحتية وبنية الإمدادات، فإنه يتصرف بعبثية مطلقة ويهاجم تعايشنا الديمقراطي".

وأضاف أن هذه الهجمات المتطرفة قد لا تودي بحياة البشر، لكنها مع ذلك محاولة غادرة لزعزعة الاستقرار، ولا ينبغي التقليل من شأنها".

والتهمت النيران جسر المشاة الذي كانت تسير تحته خطوط الكهرباء، بينما تحقق الشرطة فيما إذا كان الحريق متعمدا بدافع سياسي محتمل، أو ما إذا كان جريمة إهمال.

ميركل: ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا بعد رحيلي

شاهد |نشوب حريق في إحدى مستشفيات كورونا برومانيا

وإذا تم تأكيد فرضية الحريق المتعمد ستحال القضية إلى المكتب الجنائي الذي يحقق في جرائم التطرف.

ووقعت هجمات حرق متعمدة على منشآت الإمداد في برلين، وغالبا ما كان الجناة من المتطرفين اليساريين، وفقا لاعترافاتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

حريق المانيا الكهرباء انقطاع الكهرباء التيار الكهربائى

موضوعات متعلقة

ميركل: ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا بعد رحيلي

أمير الكويت في زيارة خاصة إلى ألمانيا

ترشيحاتنا

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريا في دمنهور.. صور

ألمانيا.. حريق ضخم يتسبب في قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل

قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد .. التشكيل الرسمي للفريقين

منحه السيسي قلادة النيل في أولى قراراته كرئيس للجمهورية.. كيف أنقذ عدلي منصور مصر؟

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سيارات إم جي موديل 2022 في مصر..صور

«راقصة» على شواهد القبور .. فيفي عبده ودينا تُثيران الجدل من جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

خالد عبد العزيز يكشف لـ صدى البلد موقفه من انتخابات الزمالك

وقف نظر استئناف مجدي عبد الغني على تغريمه في قضية الميراث

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

شاهد.. التفاصيل الكاملة لمأساة نجار الهرم.. بوشكا قبل وفاته: راضي بقضائك يارب.. والمتهمة: خدت حقي

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم بسجنه سنة ..شاهد

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

فيديو

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

تحذير للمرضعات "لا تُجرين عمليات جراحات السمنة" .. شاهد

هل تزيد جراحات السمنة من فرص الإنجاب لدى النساء والرجال ؟

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

عمر عاقيل يكتب: محترفونا جعجعة بلا طحين

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ