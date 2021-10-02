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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز يوضح كيف كان سيدنا النبي يحكم بين طرفين

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يحكم بين طرفين، كان يقول انه بشر وأنهم يختصمون لديه وهو يحكم على ما يسمع.

أشار الداعية الإسلامي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على فضائية " دي ام سي"  إلى أن الاختلاف في بعض أحاديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أسباب منها أنه ما كان يقوله كان يختلف فيها كلامه باعتباره حاكم، أو أب أو قاضى أو ناصح للأمة.

قال رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب سورة الفتح  خاصة وأنها نزلت في وقت حرج حيث كان الصحابة في شدة وضيق وكانوا ممنوعين من دخول البلد الحرام والمسجد الحرام، وكانوا يأتون معتمرين وأهل مكة يمنعوهم من أداء الفريضة الآلهية.

أوضح عبدالمعز خلال برنامج لعلهم يفقهون، على فضائية دي ام سي ، أن هذه الآية في سورة الفتح هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" من يقرأها يجد السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، مشيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه قال للصحابة انزلت عليا آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.

رمضان عبد المعز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يفقهون رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي سورة الفتح

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