المصل واللقاح: أعراض كورونا في الموجة الرابعة بسيطة للغاية وأقل من البرد.. فيديو

أكد الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن هناك فرق بين البرد والأنفلونزا للحفاظ على الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد ، قائلًا: البرد والأنفلونزا فيروسين مختلفين تمامًا، البرد يصحبها ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم وزكام واحتقان بسيط في الحلق ولا يوجد أعراض جسدية أو آلام في العظام، مؤكدًا أن البرد ليس مرض سرير ولا يستلزم عدم الخروج من البيت ومريض البرد يقدر يتحرك عادي.

وأضاف الدكتور أمجد حداد، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أن الأنفلونزا مرض سريري مع ارتفاع حرارة شديد وسخونية وكحة وآلام شديدة في العظام ويستلزم الجلوس في البيت، قائلا: الأنفلونزا شبه كورونا.

وتابع أن أعراض كورونا في الموجة الرابعة بسيطة للغاية وقد تكون أعراضها أقل من أعراض البرد، إلى جانب وجود أعراض لكورونا شديدة أشد من أعراض الأنفلونزا، قائلا: كورونا يأتي بالعرضين، الأعراض البسيطة وتلك الأعراض الغالبة في المجتمع المصري لذلك لا يكتشف المصاب أنه أخذ عدوى كورونا بسبب منظومة التطعيمات أصبحت الأعراض قليلة.

