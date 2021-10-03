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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تحرك من الخطيب بعد استبعاد أفشة وشريف من منتخب مصر

الخطيب
الخطيب

كشف الإعلامي كريم شحاتة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على الاتصال بالثنائي محمد مجدي أفشه ومحمد شريف؛ بعد قرار استبعادهما من المنتخب، وطلب منهما عدم التحدث في الأمر من قريب أو بعيد، والرد في الملعب خلال التدريبات التي تبدأ غدا، بعد انتهاء الإجازة؛ استعدادا للموسم الجديد.

 

وأضاف كرم شحاته، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الخطيب أكد للثنائي أنهما من أفضل لاعبي مصر في الوقت الحالي، وأن قرار استبعادهما؛ لا يقلل من قدراتهما وإمكانياتهما الكبيرة، مؤكدًا لهما أن الفترة المقبلة ستشهد عودتهما للمنتخب بشكل محقق؛ حال نسيان الأمر، والتركيز في الملعب.

 

وأرسل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، أمس، القائمة المبدئية للاعبين، إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.

 

وسبق أن حدد الاتحاد العربي، أول أكتوبر الحالي، موعدًا أخيرًا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر 2021؛ لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا.

 

وشهدت القائمة غياب محمد شريف ومحمد أفشة ثنائي الأهلي، بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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