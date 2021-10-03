مسئول إيراني كبير: الحرب بدأت مع إسرائيل بالفعل

أدلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة بتصريحات نادرة لصحيفة "معاريف" العبرية، أكد خلالها أن الحرب مع إسرائيل بدأت بالفعل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن:"الحرب مع إسرائيل بدأت بالفعل. إسرائيل نفذت هجمات كان هدفها تدمير برنامجنا النووي للأغراض السلمية. قتلت علماء نوويين وألحقت الأذى بالشعب الإيراني. إيران متهمة بالإرهاب ، لكن لا يوجد إرهابي جيد أو سيء. الأزمة برمتها في المنطقة هي خطأ اسرائيل".

وأضاف خطيب زادة في وقت لاحق أن إسرائيل:"فعلت كل شيء' لإفشال المحادثات النووية في فيينا ولإحداث صراع بين إيران والقوى العالمية. واتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب اللين" بوقف الأدوية وتجويع شعب بلاده.

وقال المتحدث الإيراني إن قرار إيران الاستراتيجي بالعودة إلى الجولة السابعة من المحادثات النووية في فيينا قد اتخذ بالفعل، وأن إيران أعلنت ذلك بالفعل قبل أسبوعين لممثل الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المحادثات.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي ستمنع عملية عسكرية إسرائيلية، أجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:"لقد ألحقت إسرائيل أضرارًا بالغة بأبحاثنا ونظامنا المدني. هناك حديث عن تهديد نووي إيراني، لكن لدى إسرائيل مئات القنابل، ولم توقع قط على معاهدة عدم الانتشار ".

لكن خطيب زاده، الذي تحدث في منتدى السلام العالمي، قال إن 'المنطقة سئمت الحروب. يجب أن نجد نهجا جديدا لحل المشاكل وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويجب على جميع الأطراف إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى تسوية".