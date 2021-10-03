قطار باريس سان جيرمان يسعى لدهس رين في الدوري الفرنسي

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره رين، اليوم، الأحد، في تمام الواحدة ظهرا، على ملعب روازون بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني ماوريسيو بوتشيتينو، لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري الفرنسي، بتخطي عقبة رين، والسير بخطى ثابتة نحو استعادة اللقب.

ولم يفقد فريق باريس سان جيرمان أي نقطة في مسابقة الدوري الفرنسي حتى الآن، حيث خاض 8 مباريات، فاز بهم جميعا.

ويستعيد باريس سان جيرمان خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد عن غاب عن الفريق آخر مباراتين في مسابقة الدوري الفرنسي، أمام ميتز ومونبلييه، بسبب الإصابة

كان ميسي سجل أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ميسي في تسجيل أول أهدافه في مسابقة الدوري الفرنسي، أمام رين، في مباراة اليوم.

على الجانب الآخر يطمح رين، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان، للابتعاد عن منطقة الخطر.

ترتيب رين وباريس سان جيرمان:

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد رين في المركز الـ 14 بـ 9 نقاط.