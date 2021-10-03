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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة" تؤمن حياة 7 ملايين من كبار السن | تقرير تلفزيوني

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، تقريرا عن مبادرة " حياة كريمة " ، ودورها الإيجابي لفئة كبار السن .

وجاء في التقرير أن القيادة السياسية وضعت كبار السن نصب أعينها ، والبالغ عددهم حوالي 7 ملايين مواطن ، أي نحو 7% من السكان .

وعملت الدولة المصرية على ضمان حقوق المسنين صحيا ،  واقتصاديا  ، واجتماعيا ، مع توفير معاش مناسب لهم ، كما تم تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج " كرامة " .

وأشار التقرير إلى أن الدولة حرصت على انشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن ، وافتتاح اندية رعاية نهارية لهم ، مع اصدار وثيقة مكتوبة لحقوق كبار السن ، بالتعاون مع المجتمع المدني  .

وكفل قانون الرعاية المجتمعية لكبار السن مميزات وتخفيضات بالمواصلات العامة ، والنوادي ، والسينما ، وتخفيض نفقات الإقامة بدور العلاج .

حياة كريمة برنامج صباح الخير يا مصر القيادة السياسية توك شو مبادرة حياة كريمة

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