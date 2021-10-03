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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي المتوقع في الدورى الانجليزي

ليفربول - مانشستر
ليفربول - مانشستر سيتي

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي 

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium  .

تشكيل ليفربول المتوقع : 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز- فان دايك - ماتيب - أندرو روبيرتسون

الوسط: كيرتس جونز - فابينيو - نابي كيتا

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي.

كان فريق ليفربول سقط في فخ التعادل 3 - 3، مع برينتفورد، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 6 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 4 لقاء وتعادل في مواجهتين.

ويفقد كلوب لخدمات نجمي الفريق تياجو ألكانتارا وألكسندر أرنولد، عن مواجهة مانشستر سيتي، بسبب الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع : 

حراسة المرمى: إيدرسون 

الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو

الوسط: رودري - فودين - برناردو سيلفا

الهجوم: جريليش - دي بروين - جيسوس

على الجانب الآخر يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا لخطف الثلاث نقاط، من ليفربول، واقتناص صدارة الدوري الإنجليزي.

ولعب مانشستر سيتي مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في   4 مباريات، وتعادل في لقاء، وخسر آخر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول ومانشستر سيتي، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز السماوي 4 -1.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي :
يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف تشيلسي المتصدر بـ 16 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز السادس بـ 13 نقطة.

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي فريق ليفربول محمد صلاح

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