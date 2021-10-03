1000 دار نشر من 28 دولة.. معرض الرياض للكتاب تظاهرة ثقافية علي أرض السعودية 

يضم فى جنباته عقول وعلوم وفنون شتي، هو معرض الرياض الدولي للكتاب والذي انطلق فى نسخته الأولى تحت إشراف وزارة الثقافة السعودية، حيث تأتي الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار "وجهة جديد، وفصل جديد".

معرض الرياض الدولي للكتاب

وتحضر العراق بوصفها "ضيف الشرف" فى معرض الرياض الدولي للكتاب وببرنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين ندوات وأمسيات ثقافية، كما يقام معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2021، وذلك في موقعه الجديد بواجهة الرياض.

ويشهد معرض الرياض الدولي للكتاب، مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في باقة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

وتشارك أكثر من 1000 دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة في المشهد الثقافي الوطني والعربي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

أبرز تظاهرة ثقافية تشهدها السعودية

ويأتي ذلك في أبرز تظاهرة ثقافية تشهدها السعودية في مجال الكتاب وقطاع النشر، وبحجم استثمار السعودية في قطاع النشر بـ4.5 مليار ريال سنوي، حصيلة نتاج 500 دار نشر سعودية، تُعد السعودية من الدول الواعدة في مجال النشر الذي شهد نمواً متصاعداً خلال العشرين سنة الماضية.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة السعودية حيث أنه يحتضن 15 ألف زائر في وقت واحد، وخبرات 28 دولة قادمة من قارات العالم الخمس للحوار والتواصل الثقافي والمعرفي.

ألف دار نشر محلية وعالمية

اللافت للنظر أن معرض الرياض الدولي للكتاب يحظى بوجود أكثر من ألف دار نشر محلية وعالمية، تزخر بالمعارف والثقافات المختلفة من أرجاء المعمورة، مع وفرة في الفعاليات ما بين أنشطة وندوات وورش وأمسيات وحفلات وجوائز تكريم وبرامج ثقافية متنوعة تزيّن واجهة الرياض التي اختارتها وزارة الثقافة مقراً جديداً للمعرض.

ودعم "كتاب الرياض" قنوات النشر الحديثة كالكتاب الصوتي والرقمي، ووفر منصة افتراضية تخوّل الزائر من التجول عن بُعد بين جنبات دور النشر لاقتناء الكتب والاطلاع على الإصدارات كافة، مع وجود منظومة دعم لوجستي تضمن توصيل الكتاب في وقت قياسي، ليكون بمثابة أرض خصبة للباحثين والساعين في طلب العلم وتطوير الذات، وعلى الفرد قبل أن يتجول باحثاً عن كتاب أن يسأل نفسه "لماذا أقرأ؟"، فمعرفة السبب يساعد على الولوج في إحدى الفنون التي ستعينه فيما بعد على ممارسة حياته بشكل أفضل.

ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب سنوياً في مدينة الرياض، ويمثّل منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاع صناعة الكتب والنشر لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية العادات والمهارات القرائية للمجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني.

وأطلقت المملكة العربية السعودية موقعا رسميا لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021 عبر الإنترنت، يمكن زيارته من هنا.

وتعد هذه الدورة من المعرض الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، وهي الأكبر في تاريخه حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة.

ويحتضن المعرض يومي الإثنين والثلاثاء (4و5 أكتوبر 2021) فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي تنظمه الهيئة من أجل بحث واقع صناعة النشر في العالم العربي والسعي نحو تطويرها لتصل إلى مستويات منافسة دولياً، وذلك من خلال 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثاً من المملكة والعالم، وتتناول جوانب متعددة من واقع صناعة النشر المحلية والإقليمية وسبل معالجة أوجه القصور فيها، من أجل تطويرها ورفع مستوى إسهاماتها في التنمية الثقافية العربية.