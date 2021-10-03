وكيل حمدي النقاز يحسم الجدل حول موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، تطورات موقف حمدي النقاز نجم فريق الزمالك ، عقب انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية للفريق مرة أخري .

وأكد فتوح ، في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” ، أن هناك جلسة جمعت اللاعب مع حسين لبيب رئيس النادي لوضع سيناريوهات لبقاء اللاعب أو رحيله خلال الفترة المقبلة ، مشددا أن النادي يسعى لايجاد وضع مناسب للفريق واللاعب.

وأضاف أن بيراميدز لم يتقدم بأي عرض رسمي لـ النقاز، مشددا أن الجميع يسعى لحل الأزمة بشكل يضمن مصلحة اللاعب والنادي.

وأكمل أن النقاز لا يمانع الرحيل عن الزمالك، في ظل هجوم الجماهير عليه .

وعن موقف عروض يوسف أوباما ، فأكد أنه حتى الآن لا توجد أى عروض لأوباما بعد انتهاء فترة القيد في السعودية ، مشددا أن اللاعب مستمر مع النادى الموسم المقبل، ويقدر أوضاع النادي.

وأكد أن بارتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، مقتنع باللاعبين المتواجدين في الفريق خاصة وأنهم من أحرزوا بطولة الدوري .