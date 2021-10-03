رين يتقدم علي باريس سان جيرمان في الشوط الأول بالدورى الفرنسي

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق رين علي منافسه باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب روازون بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي .

فشل فريق باريس سان جيرمان في تسديد كرة واحدة صحيحة “ بين الثلاث خشبات ”علي مرمي رين ، فالمقابل نجح رين في تسديد كرتين بشكل صحيح علي مرمي المنافس من أصل 7كرات .

واستحوز فريق باريس سان جيرمان علي الكرة بنسبة وصلت 70 % مقابل 30 % ل رين .

وسجل فريق رين هدف التقدم في الدقيقة 45 من عمر اللقاء بأقدام لابورد .

تشكيل باريس سان جيرمان :



حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: نونو مينديز - ماركينيوس - كيمبيمبي - أشرف حكيمي

الوسط: نيمار - ماركو فيراتي - أدريسا جايي - آنخل دي ماريا - ليونيل ميسي

الهجوم: كيليان مبابي