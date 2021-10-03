تغييرات محدودة.. ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب انتخابات لاختيار هيئة مكتب اللجان في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وشهدت انتخابات اللجان عددا محدودا من التغيرات في مكاتب المجلس، بينما ظل أغلب أعضاء مكاتب اللجان كما هم من دور الانعقاد الماضى.

وينشر “صدى البلد” القائمة الكاملة كالتالي:

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلان: إيهاب الطماوي ويحيى عيسوي

أمين السر: على بدر

2 - لجنة الدفاع والأمن القومى

الرئيس: أحمد العوضي

الوكيلان: إبراهيم المصري وأحمد يحيى

أمين السر: محمد راضى

3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلان: أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز

أمين السر: محمد تيسير مطر



4- لجنة الاتصالات

الرئيس: أحمد بدوي

الوكيلان: أحمد نشأت ومارثا واصف

أمين سر: محمد يسري عبادة



5- لجنة الطاقة والبيئة

6- لجنة الشئون الأفريقية

الرئيس: شريف الجبلي

الوكيلان: سعداوي راغب وعمرو هندي

أمين السر: رشا أبو شقرة

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلان: سامر التلاوي وحسام غالي

أمين السر: حازم إمام

8- لجنة الزراعة

الرئيس: هشام الحصري

الوكيلان: حسن أب

أمين السر: محمد محمود عبد القوي

9- لجنة الإسكان

الرئيس: عماد سعد حمودة

الوكيلان: طارق شكري وأحمد عبد المجيد

أمين السر: أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعى

الرئيس: عبد الهادي القصبي

الوكيلان: أحمد فتحي ورضوى جعفر

أمين السر: حسن المير

11- لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس: أحمد سمير

الوكيلان: محمد سليمان ومحمد على عبد الحميد

أمين السر: أحمد دياب



12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخرى الفقى رئيسا

الوكيلان: ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم

أمين السر: عبد المنعم إمام

13- لجنة الصناعة

معتز محمود رئيس اللجنة

مصطفى السلاب ومحمد سعد عوض وكيلين

شحاتة أبو زيد أمين سر



14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

الرئيس: محمد كمال مرعي

الوكيلان: هالة أبو السعد ومحمد الجارحي

أمين السر: مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلان: وحيد قرقر ومحمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض



16- لجنة العلاقات الخارجية:

الرئيس: كريم درويش

الوكيلان: وسيم فخري تاودرس وسحر البزار

أمين السر: أميرة صابر



17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار:

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلان: يوسف الحسيني ونادر مصطفى

أمين السر: هند رشاد



18- لجنة السياحة والطيران المدنى:

الرئيس: نورا علي

الوكيلان: سيد قاسم وأحمد الطيبى

أمين السر: أمانى الشعوري

19- لجنة الصحة

الرئيس: دكتور أشرف حاتم

الوكيلان: محمد الوحش ومحمود أبو الخير

أمين السر: كريم حلمي

20- الشئون الدينية والأوقاف

الدكتور علي جمعة رئيسا الدكتور أسامة العبد وكيلا الدكتور منصف نجيب وكيلا الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر



21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبد الفضيل

الوكيلان: سولاف درويش وإيهاب منصور

أمين السر: ألفت المنزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس:عاطف ناصر

الوكيلان: محمد حمدي دسوقى ونافع عبد الهادي

أمين السر: هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: دكتور سامي هاشم

الوكيلان: ماجدة بكري ومنى عبد العاطي وكيل

أمين السر: ياسمين أبو طالب

24 - لجنة الشئون العربية

الرئيس: يسري المغازي

الوكيلان: عباس السادات وأحمد فؤاد أباظة

أمين السر: أحمد مقلد

25 – الإدارة المحلية

الرئيس أحمد السجيني

الوكيلان: محمد الحسينى ومحمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية التى تجري لاختيار رئيس ووكيلي وأمين سر لكل لجنة.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عملية إجراء انتخابات اللجان، حيث تنص المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن: “يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة”.

ونصت المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.



وتنص المادة 41 على أن: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

أما المادة 42 فتنص على أن: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.